MASAK raporu ele verdi: DEAŞ finansörlerine şafak baskını

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıyan belgelerde, yakalanan şüphelilerin 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kaydı bulunan kişilerle yoğun para transferi yaptığı saptandı.

IHA18 Kasım 2025 Salı 10:05 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ile İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütle iletişimleri saptanan, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydı bulunan şahıslarla para transferi yapıldığı belirlendi.

Örgütü fonlamakla suçlanan 6 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Sabah erken saatlerde 4 ilçede çok sayıda adrese yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 6 zanlının yakalandığı belirtildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bol miktarda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürülürken, örgüt üyelerinin faaliyetleri hakkında ayrıntılara ulaşıldı.

MASAK RAPORU ELE VERDİ

DEAŞ adına faaliyette bulunmakla suçlanan şüphelilerin, örgüt kademesindeki kişilere para aktardıkları, söz konusu fon transferinin ise MASAK raporuna yansıdığı öğrenildi.

