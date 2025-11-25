İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

MASAK raporu ortaya çıkardı: Bungalov vaadiyle 1,1 milyar liralık vurgun

Kocaeli merkezli yürütülen projeli dosyada, sosyal medya üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları aldatan suç örgütü deşifre edildi. 10 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı. MASAK kayıtlarına göre şebekenin işlem hacmi 1,1 milyar TL'yi aştı.

25 Kasım 2025 Salı 23:51
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda vatandaşların bungalov ev kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları şüphelilere para göndermeleri üzerine dolandırıcılık olaylarının artmasıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen projeli dosyada, 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarda 24 şüpheli şahıs açık kimlikleriyle birlikte deşifre edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Soruşturmanın devamında, 22 Kasım 2025'te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı.

Planlı operasyon kapsamında 24 şüphelinin tamamı yakalanırken, toplamda 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.

