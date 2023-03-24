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  • MASAK'a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçti
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MASAK'a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçti

Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama veya öncül suçlar başta olmak üzere çeşitli konularda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.

AA24 Mart 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
MASAK'a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçti
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AA muhabirinin MASAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Başkanlığa gönderilen şüpheli işlem bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve diğer ihbar sayılarında özellikle 2021 yılında dikkate değer bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün çoğunlukla şüpheli işlem bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü.

Geçen yıl meslek personeli tarafında yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken analizler neticesinde 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak adli veya kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

En çok şüpheli işlem bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin şüpheli işlem bildirimi gerçekleştirildi.

- TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İHBAR ENGELİ

Mali suçlarla mücadelede yükümlülerin yaptığı şüpheli işlem bildirimlerinin yanı sıra ihbarlar veya araştırma talepleri de önemli veriler sağladı.

Bu kapsamda, 43 bin 507 kişi hakkında toplam 14 bin 493 kişisel veya kurumsal ihbar ile adli veya kolluk birimlerince araştırma talebi geldi.

Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363'ü terör veya terörizmin finansmanı hakkında oldu. Bunların yanı sıra 936 yasa dışı bahis veya kumar oynatmak, 577 dolandırıcılık, 373 şüpheli para hareketleri, 258 uyuşturucu madde ticareti, 214 tefecilik, 84 rüşvet, 63 vergi kaçakçılığı, 61 hırsızlık ve yağma, 61 suç örgütü kurma, 41 zimmetine para geçirmek, 27 bilişim suçları ihbar ve talepleri ulaştı.

  • MASAK
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu
  • dilekçe

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