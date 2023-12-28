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MASAK'ın yasa dışı sanal bahisle mücadelesine destek

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
MASAK'ın yasa dışı sanal bahisle mücadelesine destek
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi.

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