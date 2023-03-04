Masayı dağıtan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Ben bu saatten sonra değişmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'e sert mesajlar verdi. "İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor." diyen Kılıçdaroğlu ayrıca HDP'ye isim vermeden davet gönderdi.

'SOFRAYA O OTURMASIN BU OTURMASIN' DEMEYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu HDP'ye mesaj dolu açıklamasında "Bu sofraya 'O oturmasın bu oturmasın' diyerek sofrayı toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE "İTTİFAK'TAN OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR" TEPKİSİ

İYİ Parti ve Akşener'e ise şu şekilde mesajlar verdi :Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

"BEN BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM"

Ayrıca Kılıçdaroğlu "Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm ve birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." diye ekledi.