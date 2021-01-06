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Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen Süreyya G. ile Meltem T.'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Süreyya G., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekmeyin, kocam beni boşar” dedi.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:42
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Kentte koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, maske ve mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında uygulama yaptı. Gün boyunca yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymayan 56 kişiye para cezası uygulandı. Melek Girmez Sokak’ta denetim yapan polis ekipleri, alışveriş yapan ve maske takmadıkları belirlenen Süreyya G. ile Meltem T.’yi durdurdu. Süreyya G., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekmeyin, kocam beni boşar” dedi. Süreyya G. ile Meltem T.’ye maske kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

'ÇAY İÇİYORDUM'

Maskesiz dolaşan Ahmet U. ise polisi görünce sokak arasına girmeye çalıştı, ancak kaçamadı. 3 bin 150 lira ceza kesilen Ahmet U., çay içtiği için maskesini çıkardığını belirterek, “O sırada içerideydim. Sonra maskesiz olarak dışarı çıktığım için ceza yazıldı. Pişmanım. Bir daha olmayacak” diye konuştu.

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