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Maske uyarısı yapan polislere saldırdı, hastaneyi savaş alanına çevirdi

İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı. Hastanede polis odasına giren kadın, polislere ait cop ile odanın camlarını kırdı. Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Saldırgan kadın polisleri de yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:10
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Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

Kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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