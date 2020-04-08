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Vali Yerlikaya: İstanbul pilot bölge seçildi

'Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor.' diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.' ifadelerini kullandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:21
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Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1 milyon 150 bin kişiye paketler ulaştırılacak.

Yaptığımız çalışmada İstanbul pilot bölge olarak seçildi.

İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

Herkes elini taşın altına koydu.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

 Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor

Ayrıntılar geliyor...

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