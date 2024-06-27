İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,846
  • EURO
    35,3112
  • ALTIN
    2450.58
  • BIST100
    10620.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maskeli hırsız tarafından soyulduğunu iddia eden kadından film gibi senaryo: Polis gerçeği ortaya çıkardı
Güncel

Maskeli hırsız tarafından soyulduğunu iddia eden kadından film gibi senaryo: Polis gerçeği ortaya çıkardı

Antalya'da yaşayan bir kadın, maskeli bir hırsızın kendisini 1,5 yaşındaki kızıyla tehdit ettiğini ve bu yolla altınların yerini öğrenip çaldığını iddia etti. Olay yerine giden polis güvenlik kameralarından hırsızı ararken, gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Maskeli hırsız tarafından soyulduğunu iddia eden kadından film gibi senaryo: Polis gerçeği ortaya çıkardı
ABONE OL

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette darp ve hırsızlık olayı ihbarı üzerine adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kargocu olarak kapıyı çalan kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Ayşe D. isimli kadını tedavi için hastaneye götürmüştü.

"ALTINARIN YERİNİ SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını belirtti.

FİLM GİBİ SENARYO

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi. Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti. Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi. Genç kadın hakkında adli işlem yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.