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Maskeli saldırganlar çocuğunun yanında bir kişiyi silahla yaraladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıda çevredeki iş yerlerine de mermi isabet etti.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Maskeli saldırganlar çocuğunun yanında bir kişiyi silahla yaraladı
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Olay, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte evinden çıkan Necati Balcı (49), park halinde bulunan otomobiline gittiği sırada cadde üzerinden seyir halinde ilerleyen motosikletteki 2 kişi peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Necati Balcı, çevredekilerin müdahalesiyle başka bir araçla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırının yaşandığı cadde üzerinde 5 adet boş kovan bulurken, saldırıya uğrayan Necati Balcı'nın şirket aracında ve çevredeki bir iş yerinde mermi izlerine rastlandı. Olay sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kimlikleri belirlenmeye çalışılan ve olaya karışan 2 şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı. Olayın yaşandığı cadde araç trafiğine kapatılırken, çevredeki güvenlik kameralarından şahısların tespit için çalışma başlatıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ekiplerden bilgi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

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