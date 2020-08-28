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Maskeli soyguncular kuyumcuyu bastı, iş yeri sahibi kadın ağır yaralandı

Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, boğuşma sırasında şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Öte yandan, Kastamonu Valisi Avni Çakır, olay yerinde incelemelerde bulunarak polis ekiplerinden bilgi aldı.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:38
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Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında boğuşma yaşandı.

Şüpheli, boğuşma sırasında Pehlivan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Pehlivan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Kastamonu Valisi Avni Çakır, olay yerinde incelemelerde bulunarak polis ekiplerinden bilgi aldı.

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