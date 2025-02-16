İçişleri Bakanlığı, hakkında terör örgütü PKK'ya yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden aldı. Zeydan'ın, yerine Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkanı Vekili olarak atandı. Vali Balcı, dün sabah makama geçerek göreve başladı. Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

BELEDİYEYİ İŞGAL GİRİŞİMİ

AKŞAM Gazetesi'nde yer alan habere göre, Zeydan'ın görevden alınmasını provoke etmek için terör örgütü PKK, hendek olaylarında da görünen maskeli eylemcileri bir kez daha sahaya sürdü. Van'da maske takan teröristler belediye binasını işgal etmeye çalıştı. Yine yüzleri maskeli bir grup da sosyal medyada canlı yayın yaparak halkı provoke etmeye çalıştı. Belediye çevresinde barikat kurup ateş yakan gruba polisin müdahalesi sonucu aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun'un da olduğu 127 kişi gözaltına alındı. Eşbaşkan Hatun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DEM'LİLERDEN İSRAİL'E DESTEK

DEM'liler Gazze Şeri'dinde Filistinlilere yönelik soykırım yapan katil İsrail'e de korsan eylemleri sırasında destek verdi. Terör destekçileri terör devleti İsrail için "Yaşasın İsrail" sloganları attı.

DİYARBAKIR'DAN EYLEMCİ TAŞIDI

DEM'li Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları kamuya ait araçlarla Van'a eylemci taşıdı. Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik'in provokasyon ve tehdit içeren konuşması belediyenin X hesabından yayınlandı.

SİİRT VE BATMAN'DA TERÖR TEMİZLİĞİ

Siirt Belediyesi ve Batman Belediyesi'nde DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alındığı ve terör örgütü soruşturmasında adı geçtiği belirlenen işçilerin sözleşmeleri kayyum tarafından feshedildi. Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2024 yerel seçimlerinden itibaren 192 kişinin işe alındığını, 121'inin "korsan ilan" usulü ile ilana çıkılıp ve 113'üne işbaşı yaptırıldığı, 79'unun ise ilana çıkılmadan işe alındığının tespit edildiği belirtildi.