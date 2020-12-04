İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8167
  • EURO
    9,5035
  • ALTIN
    462.685
  • BIST100
    1333.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maskeli ve silahlı zanlılar PTT'yi soydu: 8 bin lira ile kayıplara karıştı
Güncel

Maskeli ve silahlı zanlılar PTT'yi soydu: 8 bin lira ile kayıplara karıştı

Bursa'da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncu PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştı. Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

IHA04 Aralık 2020 Cuma 10:32 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 10:32
ABONE OL

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.