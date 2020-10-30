İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3425
  • EURO
    9,7397
  • ALTIN
    502.934
  • BIST100
    1113
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maskesiz yakalandı 'hastayım' bahanesiyle cezadan kurtulmaya çalıştı
Güncel

Maskesiz yakalandı 'hastayım' bahanesiyle cezadan kurtulmaya çalıştı

Edirne'de 'hastayım, rahatsızım' bahaneleriyle maske takmayan kişiye ceza kesildi. Maske takmadığı için işlem yapılan Mahmut Öztürk, gazetecilerin 'Neden maskenizi takmıyorsunuz?' sorusuna, 'Hastayım, rahatsızım. Astımım var, bronşitim var, şekerim, tansiyonum var, KOAH var. Bak ne kullanıyorum. Raporlarım da var. Taktığım zaman nefes alamıyorum, tıkanıyor burnum. Ben bayılayım mı, düşeyim mi burada?' yanıtını verdi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 14:25 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:25
ABONE OL

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürüyor.

Polis, kentin yoğun noktası Saraçlar Caddesi'ndeki denetimde maskesini düzgün takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Maskesi çenesinde olan birçok kişi polisi görünce maskesini düzeltti.

Ekipler, caddede maskesiz dolaşan bir kişiye maske verdi, hakkında tutanak tuttu.

Bu kişiye cezası daha sonra tebliğ edilecek.

Maske takmadığı için işlem yapılan Mahmut Öztürk, gazetecilerin "Neden maskenizi takmıyorsunuz?" sorusuna, "Hastayım, rahatsızım. Astımım var, bronşitim var, şekerim, tansiyonum var, KOAH var. Bak ne kullanıyorum. Raporlarım da var. Taktığım zaman nefes alamıyorum, tıkanıyor burnum. Ben bayılayım mı, düşeyim mi burada?"yanıtını verdi.

"Hastasınız, maske takmazsanız bir de koronavirüs kapmaktan korkmuyor musunuz?" sorusuna da Öztürk, "Hayır, doktora çıktım bende bir şey yok Allahıma şükürler olsun." dedi.

Öztürk, cebinden çıkardığı toplu taşıma biniş kartını "rapor" diye gazetecilere gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.