MASKİ'den 3 ilçeyi kapsayan 46,5 minyon avroluk dev projede son aşamaya gelindi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve Şube Müdürlerinden Mert Caner Demirel, Dünya Bankası ile yapılan Sürdürülebilir Şehirler Projesi -II - Ek finansman (SŞP-II-EF) anlaşması kapsamında yapımı gerçekleştirilecek olan 'Kırkağaç Gelenbe, Muradiye Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Hatları, İçme Suyu Deposu ile Atıksu Arıtma Tesisi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı Projeleri' için İLBANK tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi - Proje Yönetimi Usul ve Esasları Eğitim Programı'na katıldı.

MÜŞAVİRLİK İHALE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK



Eğitimde ihale işlemleri, teknik yönetim, çevresel ve sosyal prosedürler, işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıkları altında önemli bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 3 ilçeyi kapsayan 'Kırkağaç Gelenbe, Muradiye Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Hatları, İçme Suyu Deposu ile Atıksu Arıtma Tesisi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı Projeleri' için temin edilen ve müşavirlik ihalesi teklif değerlendirme süreci devam eden 46,5 milyon avroluk finansman kapsamında gerçekleştirilecek olan yapım ihaleleri hazırlıkları için katılım sağlanan programda süreç hakkında İLBANK ve Dünya Bankası'nın teknik uzmanları tarafından bilgi paylaşımında bulunuldu.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisa'nın daha yaşanılabilir bir kent olması için büyük yatırımlara imza atıyoruz. Muradiye ve çevresindeki Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos'u kapsayacak 224 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve atıksu arıtma tesisi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı Projesi ile Kırkağaç Gelenbe Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaat Projesi için, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi -II - Ek finansman (SŞP-II-EF) kapsamında kredi temin edildi. Dünya Bankası'nın dış finansman şartı olan müşavirlik ihale çalışmalarını sürdürüyoruz. Müşavirlik ihale çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarımız start alacak" dedi.