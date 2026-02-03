İSTANBUL 6°C / 3°C
3 Şubat 2026 Salı
  Maslak'ta kundaklama şüphesi… 5 aracı küle çeviren suç makinesinden akıllara ziyan savunma
İstanbul Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir otoparkta çıkan yangında 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yakalanan ve 13 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin olayla ilgili ifadesi şaşkına çevirdi.

3 Şubat 2026 Salı
Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, 5 araç alevlere teslim olmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"YAYILDIĞINI GÖRÜNCE KAÇTIM"

Görüntülerin ardından şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen ve kamera görüntülerindeki şahsa benzeyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şahıs, polisi görünce şüpheli hareketlerde bulunmaya başladı. Sorgunun ardından suçunu itiraf eden Kazım K., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K., karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da korkup olay yerinden kaçtığını söyledi.

13 SUÇ KAYDI ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kasten yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit-hakaret', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ailenin korunması kanununa muhalefet' suçlarından 13 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kazım K., 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan araçların alev alev yandığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

