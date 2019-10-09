MasterChef Açelya kimdir? Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye'de dün akşam takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım İspanyol yemekleri ile dokunulmazlığı almaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Eda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eda ilk eleme adayını söyledi. Eda, Açelya'nın ismini verdi. İlk eleme adayı olan Açelya Kılıçay hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef Açelya hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

Ankara'da 28 Mart 1998’de dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden oldu. 'Yemek yapmak bir sanatsa ben sanatkarım' diyen yarışmacı, Fenerbahçe'de bir dönem voleybol oynadı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünü bitiren Açelya Kılıçay İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen yarışmacı Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi almış.