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MasterChef Alican kim? MasterChef Alican Sabunsoy kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Alican Sabunsoy, bu hafta eleme potasına girdi. MasterChef Alican kim? MasterChef Alican Sabunsoy kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından merak konusu oldu. Genç ve enerjik bir yarışmacı olan Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye’nin en iddialı yarışmacılarından biri konumunda. Aslen Adanalı olan ve aşçılık yapan Alican Sabunsoy hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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MasterChef Alican kim? MasterChef Alican Sabunsoy kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Alican Sabunsoy, bu hafta eleme potasında. MasterChef'te bu hafta eleme 31 Ekim Perşembe yani bu akşam belli olacak. Genç ve enerjik bir yarışmacı olan Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye’nin en iddialı yarışmacılarından biri konumunda. MasterChef Alican Sabunsoy hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
MASTERCHEF ALİCAN KİM? 
Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.
 
Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.
 
Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.

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