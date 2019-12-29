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Masterchef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli?

Masterchef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Masterchef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Masterchef'te bugün büyük final heyecanı yaşanacak. Dün akşam oynanan yarı final oyununda Güzide 3. olarak MasterChef'e veda edince, 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican olarak isimlerini yazdırmayı başardılar. Masterchef'in iddialı yarışmacısı Cemre hakkında internet araştırmaları hız kazandı. Masterchef Cemre hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

29.12.2019  10:25 - Güncelleme: 29.12.2019  10:25
Masterchef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Masterchef takipçileri tarafından merak ediliyor. Bugün Masterchef Türkiye'de heyecanlı dakikalar izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dün akşam oynanan yarı final oyununda Güzide 3. olarak MasterChef'e veda edince, 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican olarak isimlerini finale yazırmayı başardılar. Masterchef'in iddialı yarışmacısı Cemre hakkında internet araştırmaları da yapılmaya başlandı. Masterchef Cemre'ye dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 

 
MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?
Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.

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