İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürüyor. MasterChef Türkiye'nin 40. bölümünde kaptanlık oyununun sonunda şefler en iyi çiğ köfteyi yapan ismi açıkladılar. En iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Cemre oldu. Kırmızı takıma kaptan olan isim ise Eda olarak belirlendi. MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.