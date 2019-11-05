23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3846
  • 276.76
  • 100502
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında?

MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen lezzeti çiğköfte yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada en iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı Cemre oldu. MasterChef Cemre hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürüyor. MasterChef Türkiye'nin 40. bölümünde kaptanlık oyununun sonunda şefler en iyi çiğ köfteyi yapan ismi açıkladılar. En iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Cemre oldu. Kırmızı takıma kaptan olan isim ise Eda olarak belirlendi.  MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 

 
MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? 
Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı

Süslü mezar şüphelendirdi, gerçek 22 yıl sonra ortaya çıktı

2 ton çöpün içinde 1 saat para dolu poşeti aradı

2 ton çöpün içinde 1 saat para dolu poşeti aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA