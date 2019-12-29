29.12.2019 12:06 - Güncelleme: 29.12.2019 12:06

MasterChef Danilo Şef kimdir? Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de sempatik tavırları ile dikkat çeken MasterChef jürisi Danilo Zanna'ya dair araştırmalar hız kazandı. Bozuk Türkçe'si ile yarışmaya tat katan MasterChef Danilo Şef ve eşi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisine aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

DANİLO ZANNA EŞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında Giresun'da doğdu. Baba tarafından Giresunlu olduğu ifade edilen Tuğçe Demirbilek'in Giresun'un hangi ilçesinde doğduğuyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstanbul'da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 1 yıl sonra oğulları Zeno Tibet'i dünyaya getirdi.