29.12.2019 09:28 - Güncelleme: 29.12.2019 09:28

MasterChef finalistleri belli oldu. Tüm izleyiciler MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Büyük finale sayılı saatler kala Cemre, Güzide ve Alican finale çıkmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. 69 puan alan Cemre ve 66 puan alan Alican büyük finale kalmaya hak kazandı. Şeflerin verdiği puanlarla yarışmaya veda eden isim Güzide Mertcan oldu. MasterChef'te büyük final heyecanı bugün yaşanacak.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

69 puan alan Cemre ve 66 puan alan Alican büyük finale kalmaya hak kazandı.

Şeflerin verdiği puanlarla yarışmaya veda eden isim Güzide Mertcan oldu.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam belirtilmedi. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef'te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.