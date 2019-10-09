Masterchef Eda kimdir? Eda Karabulut Nayır kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef Eda, bu hafta Mavi takımın kaptanı Cemre tarafından Kırmızı takıma kaptan olarak seçildi. Evinde pasta yapıp dışarıya satarak para kazandığını dile getiren Eda, ilk haftalarda eleme potasına giden 4 isimden biri olmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken isimler arasında yer alan Eda Karabulut Nayir, 34 yaşında ve İstanbul'dan katılıyor. Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını dile getiren Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Masterchef Eda hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini iddia ediyor.

Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.