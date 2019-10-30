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MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme heyecanı başladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Cemre kazandı. Cemre eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Yapılan oylama sonrası belirlenen diğer eleme adayı ise Eda oldu. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Eda Karabulut Nayır hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef Eda hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecanlı bölümler ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme heyecanı başladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Cemre kazandı. Cemre eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Yapılan oylama sonrası belirlenen diğer eleme adayı ise Eda oldu. MasterChef Eda hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 
MASTERCHEF EDA KİMDİR? 
MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 
 
Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini iddia ediyor.
 
Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.

Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

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