21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8912
  • 6,5589
  • 282.446
  • 93357.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar bu hafta mücadele edecek olan takımları belirledi. MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı. MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. MasterChef Ekin hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı. MasterChef Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 
 

 
MASTERCHEF EKİN KİMDİR? 
MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor.
 
Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör yandaşları İsrail'de sokağa indi

Terör yandaşları İsrail'de sokağa indi

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Ankara'da yoğun diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe yapılıyor

Ankara'da yoğun diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe yapılıyor

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA