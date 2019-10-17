MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı. MasterChef Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor.

Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.