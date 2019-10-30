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MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında?

MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Ekin bu hafta direk eleme potasına giren cezalı yarışmacılar arasında yer alıyor. Heyecan dolu anların yaşandığı MasterChef Türkiye'de yemekleri ve diyalogları ile dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte MasterChef Ekin'in hayatı..

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MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Ekin bu hafta direk eleme potasına giren cezalı yarışmacılar arasında yer alıyor.  MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu anların yaşandığı MasterChef Türkiye'de yemekleri ve diyalogları ile dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 
MASTERCHEF EKİN KİMDİR? 
MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor.
 
Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.

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