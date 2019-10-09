MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de dün akşam takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım İspanyol yemekleri ile dokunulmazlığı almaya çalıştılar. İspanyol yemekleri yaparak yarışan mavi ve kırmızı takım arasında oylama gerçekleştirildi. Yemeklerde en başarılı olan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım elemeye kaldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Eda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. MasterChef'te bugün heyecan kaldığı yerden devam edecek...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Eda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eda ilk eleme adayını söyledi. Eda, Açelya'nın ismini verdi. İlk eleme adayı Açelya olurken ikinci eleme adayı oylama ile belirlendi. İkinci eleme adayı da Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar Bursa Misi Köyü'ne gidiyorlar. Yarışmacılar köy hayatını ilk kez yaşadı ve yarışmaya geçtiler. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu akşam kimler eleme potasına yazılacak merak ediliyor.