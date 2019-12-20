20.12.2019 17:00 - Güncelleme: 20.12.2019 17:00

MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu. Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı bu akşam MasterChef'e bir kişi veda edecek. Tüm MasterChef takipçileri MasterChef elenen isim kim? MasterChef 20 Aralık akşamı kim elendi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Eleme heyecanının yaşanacağı bu gecede Masterchef Türkiye ile O Ses Türkiye karşı karşıya geliyor. MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde (yeni bölümünde) O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef yarışmacıları kozlarını paylaşıyor. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'dan oluşan jüri ile sunucu Saadet Özsırkıntı, MasterChef Türkiye yarışmacıları şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için uğraşacaklar. MasterChef eleme gecesi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

'MasterChef 20 Aralık akşamı kim elendi?' sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. MasterChef elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar MasterClass ödül oyununda keyifli bir mücadele verdiler. Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacılara hediyeleriyle sevindirdi.

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar şeflerden özel dersler alma şansı buldukları MasterClass'ın heyecanını yaşadı. MasterClass'ta soru cevap oyunu oynayan ve ilk turda İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını bilmeye çalışan yarışmacılar ikinci oyunda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmaya çalıştı.

Üçüncü etapta ise yarışmacılar şeflerin gösterdikleri yeşilliklerin ne olduğunu doğru tahmin etmek için mücadele etti. MasterClass ödül oyununda finale ise Cemre ve Ekin kaldı, kazanan ise Cemre oldu...