29.12.2019 17:41 - Güncelleme: 29.12.2019 17:41

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki final bölümü için nefesler tutuldu. Bu akşam 2019 MasterChef Türkiye şampiyonu belli olacak. Finale kalan yarışmacılar canlı yayında yine 3 yemek yapacaklar. Bir tanesi dünya mutfağından, bir tanesi Türk mutfağından, biri de yarışmacıların özel yemeği olacak. MasterChef Türkiye finali izleyenleri ekrana kilitleyecek. Cemre mi? Alican mı? sorusunun yanıtı araştırılırken bir yandan da MasterChef geçen sene birincisi kim? MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu.

MASTERCHEF GEÇEN SENE BİRİNCİSİ KİM?

2018 Masterchef finalistleri Kerem ve Uğur olmuştu.Kerem ve Uğur arasında gerçekleştirilen büyük finalde kazanan Uğur Kardaş olmuştu.

MASTERCHEF 2018 ŞAMPİYONU UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale’de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale’de ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.