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MasterChef Güzide kimdir? MasterChef Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Güzide kimdir? MasterChef Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef olmak için jüri karşısında ter döken Güzide Mertcan, hayatı, mesleği ve yaşı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. İddialı yarışmacılardan olan MasterChef Güzide, son bölümde takım kaptanı olarak ekibini belirlemişti. MasterChef Güzide hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından birisi olan Güzide hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. MasterChef Güzide kimdir? MasterChef Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef olmak için jüri karşısında ter döken Güzide Mertcan, hayatı, mesleği ve yaşı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. İddialı yarışmacılar arasında yer alan MasterChef Güzide hakkında tüm detaylar haberimizde... 
 

 
MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? 
Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor. 

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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