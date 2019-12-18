18.12.2019 14:41 - Güncelleme: 18.12.2019 14:41

MasterChef Güzide hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef Güzide'nin eşi Mustafa Mertcan kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Güzide kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Masterchef Türkiye'nin büyük finaline sadece haftalar kala yarışmanın favori isimlerinden biri olan Güzide Mertcan hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzize Mertcan Mustafa Mertcan ile evli ve çiftin dünya tatlısı 3 çocuğu var. Masterchef Güzide ve eşi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.