MasterChef Türkiye yarışmasının ünlü şeflerinden Danilo Zanna, gerek sempatik tavırları gerekse yarışmacılara yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Danilo Zanna son olarak MasterChef Türkiye ekibiyle gittiği Edirne’de yaptığı güreşle gündeme geldi. Şampiyon pehlivanlarla güreş yapan sempatik jüri üyesinin görüntüleri izleyenleri güldürdü. MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna eşi kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ DANİLO ZANNA KİMDİR?

Farklı televizyon projelerinde yer alan Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Ailesinin izinden giderek mutfakta aktifleşen Danilo Zanna, ilk olarak aile restoranlarında çalışmaya başladı ve eğitimini son yılların yükselen trendi Gastronomi alanında yaptı.

Ziyaret amacıyla geldiği Türkiye’de ise hayatının aşkını bulması onu yol ayrımına getirdi. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açan Danilo Zanna, çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Sinan Çalışkanoğlu'nun yaptığı talk-show programı "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Oyunculukta da kendisini deneyen Danilo Zanna, ilk deneyimini Gupse Özay'ın Görümce filminde yaşadı.

DANİLO ZANNA EŞİ KİM?

2012 yılında Zanna Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturdu ve bir oğlu var. Danilo Zanna, İtalyan yemekleri workshopları verip, gastronomi öğrencilerine danışmalık yapmaya devam ediyor.