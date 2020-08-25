Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef 35. bölüm izle!

25 Ağustos 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:02

Masterchef 35. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Masterchef Türkiye'de dün akşam oynanan kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımlar kuruldu. Sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanına ise Mehmet Şef'in çıkışı damga vurdu. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Masterchef 35. bölüm izleme sayfası.

16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan 40 dakikada 8 adet ıslak hamburger yapmalarını istedi. Islak hamburgerde iddialı olan yarışmacıların bir çoğu verilen yemeği yapamadı. Stresli anların yaşandığı gecede Gülşah, Tanya ve Ebru yemeğini yetiştiremedi.

Jüri verdikleri yemeğe en yakın tabakları Uğur, Duygu, Esra, Berk ve Furkan olarak belirledi. Kaptanlık oyununda Esra ile finale kalan Uğur mavi takımın kaptanı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF 35. BÖLÜM İZLE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos 2020 tarihli 35. bölümü.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI ÖZGÜL

Kaptanlık oyununu kazanan Uğur kırmızı takımın kaptanı olarak Özgül'ü belirledi. Takımlarını oluşturan ikili zor anlar yaşadı.

İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

Uğur'un kaptan olduğu mavi takımda, Berk, Gülşah, Ayyüce , Emir, Ebru, Duygu ve Eray yer alıyor.

Özgül'ün kaptan olduğu kırmızı takım ise Barbaros, Serhat, Furkan, Celal, Esra, Tanya ve Sefa'dan oluşuyor.

ERAY'DAN TEPKİ

Mavi takıma en son seçilen Eray, kaptanlara tepki gösterdi. 'Uğur beni seçtiği için mutlu değil, ben şu anda ortamı değiştirdim. Onların yaptıkları stratejileri boşa çıkaracağım. Onlar beni yem olarak aldılar. Hiç sıkıntı yok! Beni istedikleri kadar elemeye sokabilirler benim için problem yok' ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de yeni kural ilk kez uygulandı. Kaptanlar bu kez yarışma öncesi takımlarıyla 5 dakika daha fazla toplantı yapabilmek için ter döktü. Şeflerin verdiği somon carpaccioyu daha iyi yapan Özgül, 5 dakika fazla toplantı yapma hakkı kazandı.