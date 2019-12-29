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MasterChef kazananı kim? MasterChef Türkiye birincisi kim oldu?

MasterChef kazananı kim? MasterChef Türkiye birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün heyecan dolu dakikalar yaşanacak. MasterChef Türkiye'de büyük final sonrası 2019 MasterChef kazananı belli olacak. Bugün 69 puanla Cemre ve 66 puanla Alican büyük final oynayacak. MasterChef Türkiye finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

29.12.2019  17:19 - Güncelleme: 29.12.2019  17:19
MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı bu akşam yaşanacak. Cemre ve Alican'ın oynayacağı büyük final oyununun sonunda 2019 MasterChef kazanan belli olacak. Bugün canlı yayında son yemeklerini yapacak olan finalistler hakkında araştırmalar da hız kazandı. MasterChef kazananı kim? MasterChef Türkiye birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef Türkiye 2019 finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
MASTERCHEF KAZANANI KİM? 
MasterChef Türkiye birincisi henüz belli olmadı. MasterChef 2019 kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
 

 
MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE KADAR?
Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam belirtilmedi. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef'te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.
 
MASTERCHEF GEÇEN SENE BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU? 
MasterChef Türkiye 2018’in birincisi Uğur Kardaş olmuştu. 

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