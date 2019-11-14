MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecanlı bir veda gecesi yaşanacak. MasterChef kim elendi? 14 Kasım MasterChef'te kim gitti? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mavi takımdan Mustafa ve Alican'ın eleme adayı olduğu gecede dün akşamki oyunun ardından kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle iki isim daha dahil oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Batuhan, Ekin'in adını verdi. Dördüncü eleme adayı ise oylama ile belli oldu. Kıvanç ve Yasin'in 4'er oy almasının ardından karara takım kaptanı olarak Kıvanç karar verdi ve Yasin'i potaya gönderdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

14 Kasım MasterChef'te kim gitti? sorusunun yanıtı bu akşam ki yeni bölümün ardından belli olacak.

KÖR TADIM YAPILDI

Gözleri bağlı şekilde stüdyoya gelerek kör tadım yapan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Yapılan puanlamada eşitlik sağlanınca şefler dokunulmazlığı kazanan takımı seçti. MasterChef’te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme oyunu için yeniden mutfağa girdi.

EKİN VE YASİN’DE POTADA

Bireysel dokunulmazlık oyununu Batuhan kazandığı için haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Batuhan 3. eleme adayı olarak Ekin’in ismini söyledi. Daha sonra ise haftanın son eleme adayı için oylama yapıldı. Oylama sonunda 4. eleme adayı Yasin oldu.