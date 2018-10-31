MasterChef kim elendi 30 Ekim MasterChef Türkiye yarışmacısı Tuğçe Sökesoğlu kimdir kaç yaşında

MasterChef kim elendi? 30 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim Tuğçe Sökesoğlu kimdir? MasterChef Tuğçe kimdir? Tuğçe Sökesoğlu kaç yaşındadır? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. MasterChef Türkiye son bölümüyle dün akşam 20:00'de TV8'deydi. MasterChef 30 Ekim'de eleme heyecanı yaşandı. Dün ekrana gelen 18. bölümünde Tuğçe ile Burcu elemeye kalınca heyecan ikiye katlandı. MasterChef Türkiye'de eleme yarışına çıkan iki isimden biri olan yarışmacı Tuğçe Sökesoğlu şef olma hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin 18. bölümünde yarışmacılar dış göreve çıktı. Metro inşaatından çalışan işçilere yemek yaptılar ardından stüdyoda dokunulmazlık yarışına çıktılar. Daha sonra belirlenen eleme adayları, eleme yarışında hünerlerini sergilediler. Ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 30 Ekim'de MasterChef Türkiye'de elenen isim Tuğçe Sökesoğlu ile ilgili merak edilenler...



MASTERCHEF KİM ELENDİ? 30 EKİM 2018



MasterChef'te Kerem Burcu ve Tuğçe eleme finalde potasına giren 3 isim oldu. Üç jüri üyesi de 3 yarışmacıyı yerden yere vurdu. Özellikle Mehmet Şef'in, "İçinizden kim elenirse elensin umrumda değil!" sözleri ve genel olarak eleştirileri finale damgasını vurdu.



Kerem jürinin kararıyla eleme potasından çıkarıldı. Kerem gözyaşları içerisinde yarışmacı odasına giti. Son ikiye ise Burcu ve Tuğçe kaldı. Elnen isim ise Tuğçe oldu.

MasterChef Tuğçe kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer alıyor. MasterChef yarışmasında sürekli gündeme gelen isimler arasında yer alan Tuğçe, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?



Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz’e katılmıştı. Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasdında yönetici olarak çalışmaktadır. Alışveriş ve plates yapmaktan ve halk oyunları oynamaktan hoşlanmaktadır. Hayat felsefesi olarak çok uçlarda yaşamaktadır ve çok rahat bir kişiliğe sahiptir.



MASTERCHEF MURAT'A NE OLDU?



Dün yani 17. bölümde MasterChef Murat'ın Hazer Şef için kullandığı "Bizi gömmeye çalışıyor!" ifadesi stüdyoyu karıştırdı. Mehmet Şef'in tepkisi ile karşılaşan MasterChef Murat ise stüdyodan kovuldu.







MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ



HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.



Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.



SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.



Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.



Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.



Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.



MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.



2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,



2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya



Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan



Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı



Berlin -Almanya



Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya



2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya



Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde



Erfurt – Almanya



Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması



1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye



İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -



Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara



Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul