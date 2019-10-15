MasterChef Kıvanç kimdir? Kıvanç Ermiş kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya sonradan katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. MasterChef yeni bölüm tanıtımında, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı olarak dahil olan Kıvanç Ermiş, bu yıl yarışmaya katılacak son isim olarak belirtildi. MasterChef Kıvanç Ermiş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN BU SENEKİ SON YARIŞMACISI

MasterChef yeni bölüm tanıtımında, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı olarak dahil olan Kıvanç Ermiş, bu yıl yarışmaya katılacak son isim olarak belirtildi.