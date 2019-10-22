MasterChef makarna tarifi: Makarna nasıl yapılır? Makarna hamuru nasıl hazırlanır?

MasterChef Türkiye'de bugün makarna günü. MasterChef makarna tarifi bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Makarna nasıl yapılır? Makarna hamuru nasıl hazırlanır? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye 34.Bölüm'de yarışmacılar en güzel makarnayı yapmak için yarışacaklar. Heyecanlı dakikaların yaşancağı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık için ter dökülecek.

MAKARNA NASIL YAPILIR? MAKARNA HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

1 kilo un

5-6 adet yumurta

Tuz

Tuz ilave ettiğiniz 1 kilo unu tezgaha dökerek ortasını açın. Büyüklüğüne göre 5 ya da 6 yumurtayı bu havuza dökerek çatalla hafifçe karıştırmaya başlayın. Unu da yavaş yavaş karışıma yedirerek ele yapışmayacak kıvamda bir hamur oluşturun. Eğer hamur beklediğinizden katı olduysa, bir miktar süt ile istenen formu sağlayabilirsiniz.

Yarım saat kadar beklettiğiniz hamuru, makinanız varsa eşit parçalara bölüp ince bir tabaka elde edinceye dek makinadan geçirin. Şayet aletiniz yok ise oklava ve un yardımıyla yine birkaç milimetrelik tabakalar açın.

Bu süreç boyunca nemli bir bezle açtığınız hamurların üstünü kapatmanız, çok çabuk kuruyan makarnayı koruyacak.

Kesme işleminde herkesçe bilinen en kolay yöntem, açtığınız hamuru rulo hâline getirip öyle kesmektir. Burada da kalınlığına göre ister linguine, tagliatelle, spaghetti; ister fettucine, pappardelle, lasagna yapın.

Kestikten sonra üzerine un döküp kısa bir süre bekletmeniz gereken makarna, pişirmesi en kolay yemek olarak kabul görse de, el emeği açtığınız bu hamurları en leziz şekilde hazırlamak için de dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır.

Bunlardan ilki su seviyesini iyi ayarlamaktır. Fazla su, taşmaya sebep olabileceği gibi az su da makarnanın tencereye yapışmasına yol açabilir. Genel anlamda formüle dökülen sayılar ise 100 gram makarna için 1 litre su kullanmak üzerinedir.

Su iyice kaynadıktan sonra önce tuzu ekleyip sonra makarnayı atmalısınız. Bu konuda belki de en yaygın yanlış bilgi makarna suyuna yapışmayı önlemek için yağ katma mecburiyetidir. Halbuki makarna pişirilirken yağ ilavesine ihtiyaç yoktur. Zira birkaç dakikada bir karıştırarak makarnaların birbirine yapışmasını önleyebilirsiniz. Üstelik bu sayede, yağın makarna yüzeyini kayganlaştırıp sos tutma özelliğini kaybetmesini de önlemiş olursunuz.

Ev yapımı taze makarnanızı “al dente” yani İtalyan usulü, biraz dişe gelir dirilikte pişirmek istiyorsanız 2-3 dakika, daha yumuşak seviyorsanız 4-5 dk yeterli olacaktır.

Pişirmenin ardından, yine çok sık yapılan hataya düşmeden, makarnayı soğuk suda yıkamadan servis etmeniz gerekir. Nitekim bu da nişasta ile birlikte akıp giden lezzetin ardından, makarnanın sos tutma kabiliyetini zora koşan hamlelerden.

Son olarak, süzdüğünüz makarna suyundan birkaç kaşık saklamanız ve sosa ilave etmenizi tavsiye ediliyor.