TV8'in heyecanlı yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef Murat kimdir? MasterChef Murat Tokmak nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta bir kişinin ayrıldığı yarışmada bu hafta eleme adaylarından birisi de Murat. Karadenizli olan Murat Tokmak konuşması ve tavırları ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. MasterChef Murat hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

28 Ekim’de Kaptanlık oyununda finale Rıfat ve Cemre kaldı. Rıfat en iyi kurabiyeyi yaparak kaptan seçildi ve mavi takımın kaptanı oldu. 29 Ekim’de oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Alican ve Ekin'in yer aldığı eleme potasına dün akşam mavi takımdan iki isim daha katıldı. Bu hafta 6 kişinin yer alacağı eleme potası için yapılan bireysel dokunulmazlıkta kazanan kişi Cemre oldu. Cemre üçüncü isim olarak Rıfat'ı söyledi.

Daha sonra potaya Eda'da dahil oldu. En son eleme adayları ise Suna ve Murat oldu.

Haftanın eleme adayları: Suna, Murat, Eda, Alican, Rıfat, Ekin

MasterChef'te bu hafta eleme 31 Ekim Perşembe yani bu akşam belli olacak.