TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 34. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Her bir bölümü ayrı heyecanla takip edilen MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye 34. bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan oyunu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için eleme adayı kırmızı takımdan oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa ilk eleme adayı olarak F.Batuhan’ı gösterdi. Masterchef Mustafa kimdir? Masterchef Mustafa Aydın nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.