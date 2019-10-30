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MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın kaç yaşında, nereli?

Her geçen hafta heyecan ve rekabetin arttığı MasterChef Türkiye'de, birincilik yarışı devam ediyor. MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü şeflerin sunumunda Tv8'de ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Suna Aydın, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettiriyor. MasterChef Suna Aydın'ın hayatı ve biyografisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Suna Aydın, rakipleri ve jüri üyeleri ile girdiği polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı yarışmacılardan olan MasterChef Suna, yarışmanın son bölümüne Yasin'e yardım ettiği için, yarışmacının oyundan diskalifiye edilmesine neden oldu. Bu olayın ardından MasterChef Suna hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. . MasterChef Suna Aydın'ın hayatı ve biyografisini sizler için derledik.
 

 
MASTERCHEF SUNA KİMDİR? 
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.
 
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

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