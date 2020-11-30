30 Kasım 2020 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:21

TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, yarışmadan diskalifiye edildi. 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, pazar günü Ayyüce'nin elenmesiyle son sekize kalan isimler arasında yer alıyordu. Yarışmanın sıkı takipçileri bu olay sonrasında Masterchef Uğur neden elendi? Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu? MasterChef Uğur nereli? gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte yarışmacının elenme sebebi.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi.

MASTERCHEF UĞUR'UN PAYLAŞIMLARI NEYDİ?

"Kürt olmak" adlı Twitter etiketiyle 2012 yılında küfürlü paylaşımlar yapmıştır.

Uğur Yılmaz Deniz ayrıca, tesettürlü kadınlarla ilgili de çirkin ifadelerde bulunmuştur.

DİSKALİFİYE OLAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Uğur, Twitter hesabından paylaşımlar yaparak pişman olduğunu belirtti. İşte Uğur'un yaptığı o paylaşımlar:

“2012’de sosyal medyaya başladığımda aklımda böyle bir şey yoktu. Ailevi problemler yaşamıştım, her yere saldırıyordum. Çok fazla küfür çıktı. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz, pişman oldum. Tüm insanlardan çok özür diliyorum”

"Masterchef yarışmasından ayrılmış olmaktan çok, bu şekilde ayrılmış olmak beni derinden yaraladı. Tüm bu olanlardan sonra ve derin üzüntüme rağmen beni bu şekilde aşağılamaya devam eden kesimi Allah'a havale ediyorum. Saygılarımla..."

TWİTTER'DA ACUN ILICALI'YA TEPKİ

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın yaşanmasının ardından Masterchef yarışmasının reyting uğruna Uğur'u rezil ettiği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Uğur'a kızarken bir kısmı ise 17 yaşında yapmış olduğu bir hatadan dolayı linç edilmemesi gerektiğini savunuyor.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.