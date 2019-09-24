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MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir? Rıfat Yurttaş kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bitmiyor. MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş, yarışmanın renkli simaları arasında yer alıyor. Hayat hikâyesiyle de dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş hakkında internet araştırmaları yapılıyor. MasterChef'in 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümünde Ampute Milli Takımı için performanslarını sergileyen yarışmacılardan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Rıfat kazandı. MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş hakkında tüm detaylar haberimizde...

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MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kimdir? Rıfat Yurttaş kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş, yarışmanın renkli simaları arasında yer alıyor. MasterChef'in 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümde Ampute Milli Takımı için performanslarını sergileyen yarışmacılardan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Rıfat kazandı. Dokunulmazlık oyununu kazan MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 
 

 
MASTERCHEF YARIŞMACISI RIFAT YURTTAŞ KİMDİR? 
MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.
 
Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

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