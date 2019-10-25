MasterChef Yasin kim? MasterChef Yasin Obuz kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. Renkli kişiliğiyle ön plana çıkan Yasin bir dönem Yemekteyiz yarışmasında da yer almıştı. Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Haketli tavırları ve yorumları ile dikkat çeken Yasin Obuz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte MasterChef Yasin hakkında tüm merak edilenler..

MASTERCHEF YASİN KİM?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşında olan Obuz İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.