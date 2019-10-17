MasterChef Yasin kimdir? MasterChef Yasin Obuz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Renkli kişiliğiyle ön plana çıkan Yasin bir dönem Yemekteyiz yarışmasında da yer almıştı.Haketli tavırları ve yorumları ile dikkat çeken Yasin Obuz hakkında internet araştırmaları yapılıyor. MasterChef Yasin Obuz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşında olan Obuz İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.