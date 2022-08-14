Masterchef dün kim kazandı? sorusu, dün akşam yayınlanan bölümü kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Masterchef'te ana kadroya seçilen 12. yarışmacı belli oldu. Son 5 isim, ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki Masterchef'te son finalist kim oldu? İşte Masterchef'te son finalist olarak seçilen 12.yarışmacı

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren 12.isim belli oldu. 13 Ağustos Cumartesi günü yarışmacıların kıyasıya rekabetinin ardından MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'İN 12.YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 12. isim Kaan oldu.

MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 10. isim Yağız, 11. isim ise Burak olmuştu.

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)