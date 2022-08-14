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Masterchef'te ana kadroya giren son finalist belli oldu! Masterchef'in 12.yarışmacısı kim oldu?

MasterChef'in dün akşam ekrana gelen bölümünde son finalist belli oldu. Ana kadroya girecek olan son yarışmacının belirleneceği bölümde şefler yarışmacılardan Beef Rendang yapmalarını istedi. Günün sonunda ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef'te son finalist kim oldu? İşte Masterchef'te 12.yarışmacı seçilen isim

14 Ağustos 2022 Pazar 14:51 - Güncelleme:
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Masterchef dün kim kazandı? sorusu, dün akşam yayınlanan bölümü kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Masterchef'te ana kadroya seçilen 12. yarışmacı belli oldu. Son 5 isim, ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki Masterchef'te son finalist kim oldu? İşte Masterchef'te son finalist olarak seçilen 12.yarışmacı

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren 12.isim belli oldu. 13 Ağustos Cumartesi günü yarışmacıların kıyasıya rekabetinin ardından MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'İN 12.YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 12. isim Kaan oldu.

MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 10. isim Yağız, 11. isim ise Burak olmuştu.

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

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