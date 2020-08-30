Masterchef'te aşureye süt konur mu tartışması! Masterchef aşure tarifi

30 Ağustos 2020 Pazar 11:41 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 11:41

2020 MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar aşure yapımı için kıyasıya yarıştı. Masterchef'te aşure yapan yarışmacılar arasında 'süt konur mu konmaz mı?' tartışması çıktı. Programı izleyenler Masterchef aşure tarifini araştırmaya başladı. Peki Aşureye süt konur mu? İşte Masterchef aşure tarifi

Masterchef yarışmasında yapılan tarifler izleyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Aşure ayına girmiş olmakla birlikte Masterchef programında yarışmacılar aşure yaptı. Yarışmacıların kendi aralarında aşureye süt konulmasıyla ilgili tartışmaları sonrası aşure yapacak olanların kafası karıştı. İşte aşureye süt koyulur mu? sorusunun cevabı...

AŞUREYE SÜT KONUR MU?

Aşurenin rengi koyu olursa rengi açmak için bazen süt koyanlar olabilmektedir. Buğdaylar haşlanmadan önce iyi yıkanmazsa aşureye kahverengi bir ton verir ve aşurenin rengi koyu olur. Beyaz bir aşure elde etmek isteyenler az miktarda süt koyabilirler.

Aşure İçin Malzemeler

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp suyunu alın)

Aşureyi Süslemek İçin Gereken Malzemeler

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

Aşure yapımı:

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır. Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşurenizi kaselere alarak, üstünü nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz.