Masterchef'te hangi takım kazandı? Masterchef'te kimler eleme adayı oldu?

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlığı kazanan isim jürinin oylarıyla belirlendi. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde MasterChef eleme adayları belli oldu. 18 Ağustos’ta ekrana gelen bölümde dokunulmaz olabilmek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar en güzel sunumu yapabilmek için mücadele ettiler. Yarışmacılar büyük bir heyecanla Masterchef'te kimlerin eleme adayı olduğunu merak etti. Dokunulmazlığı kazanan isim jürinin oylarıyla belirlendi. Peki, Masterchef'te hangi takım kazandı ve Masterchef'te kimler eleme adayı oldu? İşte dün akşamki bölüme dair merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME ADAYIOLDU?

Masterchef'te dün akşam belli olan eleme adayları Celal Sarıgül ve Sedat Tuncer oldu. Dokunulmazlığı alan Duygu Acarsoy, yarışmacı arkadaşı Celal Sarıgül'ü eleme potasına soktu. Yarışmacıların oylarıyla eleme potasına giren bir diğer yarışmacı ise Sedat Tuncer oldu.

Böylelikle eleme potası Sedat ve Celal olarak şekillendi. Hangi ismin veda edeceği ise yeni oyunda belli olacak.

Oylama ve yüzleşme bölümünde yarışmacılar arasında gergin dakikalar da yaşandı. "Yemeği ben yaptım" iddiası iki isim ardında tartışmaya neden oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında dokunulmazlığı Duygu Acarsoy aldı. İrmik helvasını en iyi yapan isim olan Acarsoy jürinin oylarıyla seçildi. Dokunulmazlığı elde eden Duygu, eleme gününü rahat geçirecek isimlerden oldu.

KEBAP YAPTILAR

Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

'BENCE ÇIK GİT BURADAN'

Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı... Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.