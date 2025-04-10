Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ahmet Minguzzi'nin aile avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmaya giderken Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı yapıldığını söyledi. Epözdemir, duruşma öncesi de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ahmet Mattia Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın başladığı öğrenildi.

Ailenin ölüm tehdidi aldığını söyleyen Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz." dedi.

Müvekkillerine bu saldırı ile mesaj verilen istendiğini söyleyen Epözdemir açıklamasında, "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük." ifadelerini kullandı.

"AİLE 2 AYDIR SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TEHDİT EDİLİYOR"

Rezan Epözdemir, duruşma öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Minguzzi Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir," "24 Ocak tarihinde Ahmet Minguzzi henüz hayatının baharındayken yarını, umutları, geleceği ellerinden alındı. Bıçak darbeleriyle hiçbir sebebi olmaksızın gayri insanı ve gayri vicdani bir şekilde katledildi. Bugün ilk duruşma olacak. Biz sanıkların SEGBİS ile değil de duruşma salonuna getirilmesini talep etmiştik. Talebimiz kabul edildi. Sanıklar duruşma salonunda hazır olacaklar. Taraflar doğrudan soru sorma hakkını kullanacak taraflar. Keşif gibi birçok taleplerimiz olacak. Aile, hem evlatlarını 14 yaşında kaybetti. Aile bununla boğuşurken ciddi bir hukuki mücadele verirken zannediyorum sanıkların yakınları tarafından 2 aydır sistematik bir şekilde tehdit ediliyorlar. Can güvenliği riski söz konusu. Korkmuyoruz, sonuna kadar adaletin tecellisi için mücadelemiz devam edecek. Adliye içinde ve dışında güvenlik önlemi alınmasını talep etmiştik. Tehdit suçundan suç duyurunda bulunduk. Faillerin tespitin yönelik gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın Türk Ceza Kanunu'nun 153/1. maddesinde düzenlenen "Mezarlıklara Zarar Verme" suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

DURUŞMA BAŞLADI

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması başladı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.

Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bu sabah Ahmet Minguzzi'nin mezarının da tahrip edildiğini aktaran Epözdemir, konu ile ilgili faillerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Epözdemir, sanıklardan birinin doğum belgesi olmadığı konusunda ise mahkemeden kemik yaşının tespit edilmesi için talepte bulunacaklarını anlattı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİNGUZZİ AİLESİNİ KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

- ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KALICI ADIMLAR GÜNDEMDE

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

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