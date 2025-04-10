İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9559
  • EURO
    41,9344
  • ALTIN
    3795.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Masumun mezarına çirkin saldırı! Emniyet devrede
Güncel

Masumun mezarına çirkin saldırı! Emniyet devrede

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin mezarına çirkin bir saldırı gerçekleşti. Mezarın bu sabah tahribata uğradığını söyleyen ailenin avukatı Rezan Epözdemir, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız.” dedi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Masumun mezarına çirkin saldırı! Emniyet devrede
ABONE OL

Ahmet Minguzzi'nin aile avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmaya giderken Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı yapıldığını söyledi.

Ailenin ölüm tehdidi aldığını söyleyen Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz." dedi.

Müvekkillerine bu saldırı ile mesaj verilen istendiğini söyleyen Epözdemir açıklamasında, "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük." ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir, duruşma öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİNGUZZİ AİLESİNİ KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

- ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KALICI ADIMLAR GÜNDEMDE

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

AK Parti harekete geçti!

Kurumlara talimat verildi


İtalyan şefin oğlunu öldürmüşlerdi
  • Ahmet Minguzzi
  • saldırı
  • mezara saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.